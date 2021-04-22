В НАТО прокомментировали завершение учений на юге России

В НАТО прокомментировали завершение учений России на юге страны.

«Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины», — сказал собеседник РИА Новости.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.