В НАТО прокомментировали завершение учений на юге России

Короткая ссылка
В НАТО прокомментировали завершение учений России на юге страны.
В НАТО прокомментировали завершение учений на юге России
  • Reuters

«Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины», — сказал собеседник РИА Новости.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить