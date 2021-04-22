Политологи объяснили намерение Словакии выслать трёх российских дипломатов

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировали в беседе с RT заявление премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера о том, что Братислава высылает трёх российских дипломатов в связи с ситуацией в Чехии.
Политологи объяснили намерение Словакии выслать трёх российских дипломатов
  • Reuters

«Мы больше наблюдаем демонстрацию возможностей американского лобби в Европе, чем действительно «отстаивание» европейских интересов», — пояснил Оленченко.

Он предположил, что в будущем можно ожидать подобных решений, например, от Польши, Болгарии или Румынии.

«Это те страны, которые традиционно следуют американским установкам и склонны к участию в таких широкомасштабных антироссийских кампаниях», — добавил специалист.

По словам Владимира Шаповалова, Словакия в данной ситуации поддерживает не Чехию, а США. Он подчеркнул, что это решение словацкого государства является следствием вероятных требований со стороны Вашингтона.

«Я бы это связал не с тем, что происходит в Праге, а с тем, что происходит в Москве, а именно — высылка американских дипломатов из Москвы. Словакия не самостоятельна в своих действиях... Что касается словацко-российских отношений, то здесь необходимо напомнить, что они переживают не лучшие времена... Нужно только пожалеть о том, что Словакия не в состоянии выстроить самостоятельную национально ориентированную политику в отношениях с Россией», — заключил эксперт. 

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава высылает трёх российских дипломатов в связи с ситуацией в Чехии.

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