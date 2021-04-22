США приняли план о международном финансировании в сфере климата

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США приняли план об оказании другим странам финансовой помощи в сфере борьбы с изменением климата, объявил в ходе онлайн-саммита американский лидер Джо Байден.
США приняли план о международном финансировании в сфере климата
  • Reuters

«Сегодня мы принимаем первый план США в сфере международного финансирования, относящегося к климату. Этот план отражает видение нами финансирования глобального ответа на изменение климата скоординированным образом», — заявил он.

По словам Байдена, США к 2024 году в три раза увеличат объём финансирования «климатического развития» развивающихся стран, а также поддержку публичных проектов.

Байден также заявил, что Соединённые Штаты планируют к 2030 году вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с зафиксированным в 2005 году показателем.

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