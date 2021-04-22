Глава МИД Чехии: действия Праги не направлены против народа России

Действия Праги не направлены против российского народа, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек, комментируя решение о снижении численности сотрудников посольства России в Праге.

«Я не хочу излишне нагнетать без необходимости... но Чехия — суверенная страна и будет вести себя именно так. Это не направлено против русских или против русского народа, это реакция на деятельность российских спецслужб на нашей территории», — цитирует его РИА Новости.

Кулганек добавил, что данные решения Праги не направлены против «простых россиян, которые живут, учатся и работают» в этой стране.

Ранее стало известно, что Чехия обязала посольство России в Праге сократить штат до конца мая до уровня чешской дипмиссии в Москве.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.