Лавров проведёт переговоры в Москве с главой МИД Палестины 4 мая

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры в Москве с палестинским коллегой Риядом аль-Малики 4 мая, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Лавров проведёт переговоры в Москве с главой МИД Палестины 4 мая
  • РИА Новости

«4 мая с рабочим визитом Москву посетит министр иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — сказала она.

Министры планируют обсудить актуальные вопросы ближневосточной и международной повестки дня, а также социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в Палестине и содействие в борьбе с пандемией коронавируса.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин и его палестинский коллега Махмуд Аббас в телефонном разговоре обсудили проблематику ближневосточного урегулирования, а также возможность поставок в Палестину вакцин от коронавируса российского производства.

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