Лавров проведёт переговоры в Москве с главой МИД Палестины 4 мая
- РИА Новости
«4 мая с рабочим визитом Москву посетит министр иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — сказала она.
Министры планируют обсудить актуальные вопросы ближневосточной и международной повестки дня, а также социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в Палестине и содействие в борьбе с пандемией коронавируса.
В конце 2020 года президент России Владимир Путин и его палестинский коллега Махмуд Аббас в телефонном разговоре обсудили проблематику ближневосточного урегулирования, а также возможность поставок в Палестину вакцин от коронавируса российского производства.