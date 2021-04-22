Лавров проведёт переговоры в Москве с главой МИД Палестины 4 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры в Москве с палестинским коллегой Риядом аль-Малики 4 мая, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«4 мая с рабочим визитом Москву посетит министр иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — сказала она.

Министры планируют обсудить актуальные вопросы ближневосточной и международной повестки дня, а также социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в Палестине и содействие в борьбе с пандемией коронавируса.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин и его палестинский коллега Махмуд Аббас в телефонном разговоре обсудили проблематику ближневосточного урегулирования, а также возможность поставок в Палестину вакцин от коронавируса российского производства.