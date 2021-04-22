Слушания по делу MH17 возобновятся 21 мая

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Слушания по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boieng на востоке Украины возобновятся 21 мая. Об этом объявил председательствующий судья Фредерик Стейхейс.
Слушания по делу MH17 возобновятся 21 мая
  • © Bulent Kilic
  • AFP

«Следующие слушания пройдут 21 мая», — приводит его слова ТАСС.

Пока процесс находится на стадии предварительного производства: досье пополняется документами по требованию защиты и прокуратуры, а также по результатам дополнительных расследований, проводимых судебным следователем.

Ожидается, что рассмотрение по существу начнётся 7 июня.

Ранее сообщалось, что окружной суд Гааги не планирует выносить приговоры до конца 2021 года.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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