Премьер Польши просит Германию отказаться от «Северного потока — 2»

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Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по итогам переговоров со своим коллегой из Словении Анезом Яншей заявил, что Польша призывает Германию проявить европейскую солидарность и отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2».
Премьер Польши просит Германию отказаться от «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Мы призываем Германию отказаться от этого проекта, перестав влиять на фактическую дестабилизацию этой части Европы, потому что это может быть очень опасно для ЕС и многих стран нашего региона. Поэтому мы призываем к солидарности», — приводит ТАСС слова польского премьера.

Моравецкий выразил сожаление, что в Германии не усматривают разницы между газом Nord Stream 2 и газом, поступающим через территорию Украины или Польши. 

По его словам, между этими поставками существует «огромная политическая, социальная разница и разница для безопасности».

Ранее в Польше пообещали сохранить ситуацию на Украине ведущей темой в НАТО.

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