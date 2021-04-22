Премьер Польши просит Германию отказаться от «Северного потока — 2»
- Reuters
«Мы призываем Германию отказаться от этого проекта, перестав влиять на фактическую дестабилизацию этой части Европы, потому что это может быть очень опасно для ЕС и многих стран нашего региона. Поэтому мы призываем к солидарности», — приводит ТАСС слова польского премьера.
Моравецкий выразил сожаление, что в Германии не усматривают разницы между газом Nord Stream 2 и газом, поступающим через территорию Украины или Польши.
По его словам, между этими поставками существует «огромная политическая, социальная разница и разница для безопасности».
Ранее в Польше пообещали сохранить ситуацию на Украине ведущей темой в НАТО.