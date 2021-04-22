Вице-премьер Борисов в Багдаде провёл переговоры с президентом Ирака

Вице-премьер России Юрий Борисов провёл в Багдаде переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом.

«Ирак — один из ключевых партнёров России в Ближневосточном регионе. Мы заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликтных ситуаций в Ираке и в соседней Сирии, полном искоренении террористической угрозы... Выступаем за обеспечение единства, суверенитета и территориальной целостности иракского государства», — приводит РИА Новости слова Борисова.

Он отметил, что Россия придаёт большое значение развитию всего комплекса двусторонних связей, наибольшее внимание уделяет вопросам, связанным с восстановлением экономики Ирака и активизацией взаимодействия по таким приоритетным направлениям, как энергетика, промышленная кооперация, транспорт, сельское хозяйство и военно-техническое сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Борисов прибыл в Багдад.