Вице-премьер Борисов в Багдаде провёл переговоры с президентом Ирака

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Вице-премьер России Юрий Борисов провёл в Багдаде переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом.
Вице-премьер Борисов в Багдаде провёл переговоры с президентом Ирака
  • РИА Новости

«Ирак — один из ключевых партнёров России в Ближневосточном регионе. Мы заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликтных ситуаций в Ираке и в соседней Сирии, полном искоренении террористической угрозы... Выступаем за обеспечение единства, суверенитета и территориальной целостности иракского государства», — приводит РИА Новости слова Борисова.

Он отметил, что Россия придаёт большое значение развитию всего комплекса двусторонних связей, наибольшее внимание уделяет вопросам, связанным с восстановлением экономики Ирака и активизацией взаимодействия по таким приоритетным направлениям, как энергетика, промышленная кооперация, транспорт, сельское хозяйство и военно-техническое сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Борисов прибыл в Багдад.

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