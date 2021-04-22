Посол ЕС оценил отношения между Россией и Европой

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Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер прокомментировал отношения между Россией и Европой.
Посол ЕС оценил отношения между Россией и Европой
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Если мы говорим об отношениях России и Европы, то здесь всё сложнее. Отношения, конечно же, ухудшаются, пока мы, возможно, не достигли дна. Но мы можем исследовать зоны сотрудничества», — цитирует посла РИА Новости.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряжённость растёт в различных форматах.

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