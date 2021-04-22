ЕС предложил России возродить двусторонний диалог по разоружению

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз предложил России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия.
ЕС предложил России возродить двусторонний диалог по разоружению
  • Reuters

«ЕС упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения. Мы ведём диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Стано прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия настоятельно предлагает иностранным партнёрам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать «уравнение безопасности».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Россия должны работать вместе в определённых сферах.

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