Байден заявил, что США и Россия должны работать вместе в определённых сферах

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Россия должны работать вместе в определённых сферах.

«Есть сферы, в которых Россия и США могут и должны работать вместе», — сказал он, упомянув недавнее продление договора СНВ-III.

Байден также добавил, что если саммит, в котором примут участие он и президент России Владимир Путин, состоится, то две стороны могли бы «запустить диалог по стратегической стабильности, чтобы сотрудничать по контролю над вооружениями и безопасности».

По его словам, США и Россия также могли бы вместе ответить на такие глобальные вызовы, как «ядерные угрозы, исходящие от Ирана и Северной Кореи, глобальная борьба с пандемией и ответ на экзистенциальный кризис изменений климата».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встречу в предстоящие недели.