Блинкен: Байден предложил Путину встречу в ближайшие недели

Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встречу в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели», — приводит РИА Новости слова Блинкена на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что США предпочитают более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

По его словам, это требует открытых линий коммуникации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что телефонный разговор Байдена и Путина был конструктивным.