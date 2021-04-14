Блинкен: Байден предложил Путину встречу в ближайшие недели

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Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встречу в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен: Байден предложил Путину встречу в ближайшие недели
  • Reuters

«Президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели», — приводит РИА Новости слова Блинкена на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что США предпочитают более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

По его словам, это требует открытых линий коммуникации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что телефонный разговор Байдена и Путина был конструктивным.

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