Блинкен: Байден предложил Путину встречу в ближайшие недели
- Reuters
«Президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели», — приводит РИА Новости слова Блинкена на пресс-конференции в Брюсселе.
Он отметил, что США предпочитают более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.
По его словам, это требует открытых линий коммуникации.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что телефонный разговор Байдена и Путина был конструктивным.