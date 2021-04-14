В Белом доме назвали разговор Путина и Байдена конструктивным
- Reuters
«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», — цитирует РИА Новости Псаки.
По её словам, США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
Она также заявила, что в будущем саммите с участием Путина и Байдена Вашингтон видит возможность обсудить те сферы, где две страны могут успешно работать совместно.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что звонок Байдена Путину не был неожиданным.