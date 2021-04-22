РФПИ договорился о производстве более 40 млн доз «Спутника V» в Египте в год

Короткая ссылка
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), египетская фармацевтическая компания Minapharm, а также её дочерняя структура, компания ProBioGen объявили о заключении соглашения о производстве в Египте более 40 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в год.
РФПИ договорился о производстве более 40 млн доз «Спутника V» в Египте в год
  • Reuters

Отмечается, что стороны намерены в ближайшее время приступить к технологическому трансферу и запустить производство вакцины в III квартале 2021 года. На первом этапе партнёры намерены поставлять в год более 40 млн доз, произведённых на биотехнологических мощностях Minapharm в Каире.

Компания ProBioGen будет принимать участие в оптимизации процессов для масштабирования выпуска вакцины в дальнейшем.

«Партнёрство с Minapharm стало первым соглашением для производства вакцины «Спутник V» в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. РФПИ создал партнёрства с ведущими фармацевтическими производителями для выпуска препарата в ряде государств, при этом число стран, зарегистрировавших вакцину, достигло 61», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как заявил председатель совета директоров и генеральный директор Minapharm Вафик Бардисси, данное соглашение укрепит региональное лидерство его компании в области биотехнологий.

«Мы рады присоединиться к РФПИ в борьбе с пандемией коронавируса», — подчеркнул Бардисси.

Ранее РФПИ заключил трёхстороннее соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины «Спутник V» в Республике Корея с компаниями GL Rapha и ISU ABXIS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить