РФПИ договорился о производстве более 40 млн доз «Спутника V» в Египте в год

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), египетская фармацевтическая компания Minapharm, а также её дочерняя структура, компания ProBioGen объявили о заключении соглашения о производстве в Египте более 40 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в год.

Отмечается, что стороны намерены в ближайшее время приступить к технологическому трансферу и запустить производство вакцины в III квартале 2021 года. На первом этапе партнёры намерены поставлять в год более 40 млн доз, произведённых на биотехнологических мощностях Minapharm в Каире.

Компания ProBioGen будет принимать участие в оптимизации процессов для масштабирования выпуска вакцины в дальнейшем.

«Партнёрство с Minapharm стало первым соглашением для производства вакцины «Спутник V» в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. РФПИ создал партнёрства с ведущими фармацевтическими производителями для выпуска препарата в ряде государств, при этом число стран, зарегистрировавших вакцину, достигло 61», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как заявил председатель совета директоров и генеральный директор Minapharm Вафик Бардисси, данное соглашение укрепит региональное лидерство его компании в области биотехнологий.

«Мы рады присоединиться к РФПИ в борьбе с пандемией коронавируса», — подчеркнул Бардисси.

Ранее РФПИ заключил трёхстороннее соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины «Спутник V» в Республике Корея с компаниями GL Rapha и ISU ABXIS.