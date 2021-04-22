РФПИ договорился о производстве более 40 млн доз «Спутника V» в Египте в год
- Reuters
Отмечается, что стороны намерены в ближайшее время приступить к технологическому трансферу и запустить производство вакцины в III квартале 2021 года. На первом этапе партнёры намерены поставлять в год более 40 млн доз, произведённых на биотехнологических мощностях Minapharm в Каире.
Компания ProBioGen будет принимать участие в оптимизации процессов для масштабирования выпуска вакцины в дальнейшем.
«Партнёрство с Minapharm стало первым соглашением для производства вакцины «Спутник V» в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. РФПИ создал партнёрства с ведущими фармацевтическими производителями для выпуска препарата в ряде государств, при этом число стран, зарегистрировавших вакцину, достигло 61», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как заявил председатель совета директоров и генеральный директор Minapharm Вафик Бардисси, данное соглашение укрепит региональное лидерство его компании в области биотехнологий.
«Мы рады присоединиться к РФПИ в борьбе с пандемией коронавируса», — подчеркнул Бардисси.
Ранее РФПИ заключил трёхстороннее соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины «Спутник V» в Республике Корея с компаниями GL Rapha и ISU ABXIS.