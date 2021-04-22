В Турции вводят трёхдневный локдаун

Власти Турции вводят круглосуточный комендантский час с пятницы, 23 апреля, по воскресенье, 25 апреля, на фоне роста распространения коронавируса в стране.

«В связи с тем что 23 апреля является государственным праздником — Днём национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнётся в 19:00 22 апреля и закончится в 05:00 26 апреля», — приводит РИА Новости выдержку из циркуляра МВД Турции.

Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10:00 до 17:00, визитов к врачам и выгула собак.

Ранее сообщалось, что авиакомпании 20 апреля вывезли из Турции в Россию почти 7 тыс. пассажиров.