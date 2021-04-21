Авиакомпании 20 апреля вывезли из Турции в Россию почти 7 тысяч пассажиров

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Авиакомпании 20 апреля вывезли из Турции в Россию 6,7 тыс. пассажиров.
Авиакомпании 20 апреля вывезли из Турции в Россию почти 7 тысяч пассажиров
  • РИА Новости

«20 апреля российские авиакомпании выполнили 25 рейсов из Турции в Россию, турецкие — пять рейсов. Всего было перевезено 6,7 тыс. пассажиров», — приводит РИА Новости сообщение Росавиации.

Уточняется, что в вывозной кампании принимают участие девять российских перевозчиков.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после нормализации в стране ситуации с коронавирусом намерен посетить Россию и обсудить возможное возобновление авиасообщения между государствами.

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