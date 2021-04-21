Террористы совершили 39 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 39 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 39 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», в том числе по данным сирийской стороны — 38 обстрелов. Из них в провинции Идлиб — 23 обстрела, в провинции Латакия — 12, в провинции Хама — четыре обстрела», — сообщил он.

Ранее в российском ЦПВС назвали число вернувшихся в Сирию беженцев с июля 2018 года.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.