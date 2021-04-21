Замглавы МИД России провёл встречу с главой ВОЗ

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл встречу с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
Замглавы МИД России провёл встречу с главой ВОЗ
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «Тедрос Адханом высоко оценил весомый вклад России в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ, включая глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19».

В МИД заявили, что «организация заинтересована в широком использовании российской вакцины «Спутник V» и других ответственных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов».

«Состоялось конструктивное обсуждение ряда насущных задач, связанных с укреплением потенциала ВОЗ в сфере готовности и реагирования на вспышки опасных инфекционных заболеваний и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Подтверждена приверженность нашей страны наращиванию конструктивного взаимодействия с ВОЗ в качестве ключевой организации системы ООН, обеспечивающей координацию международной работы в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Россия ведёт переговоры с ВОЗ о завершении процедуры включения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в число одобренных препаратов для применения при чрезвычайных ситуациях.

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