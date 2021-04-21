Более 150 человек задержали в Берлине на акции протеста
- Reuters
«На 15:50 (16:50 мск. — RT) в общей сумме 152 человека были задержаны», — сообщается в Twitter полиции Берлина.
Среди причин задержаний, в частности, нарушения мер инфекционной безопасности, нападения на правоохранителей, сопротивление полиции и попытки освободить ранее задержанных лиц.
Ранее сообщалось, что полиция в Берлине применила перцовый газ против группы участников акции, направленной против карантинных мер правительства Германии.