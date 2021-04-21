Более 150 человек задержали в Берлине на акции протеста

Короткая ссылка
Более 150 человек были задержаны в Берлине во время протестов противников ограничительных мер по коронавирусу в центре города.
Более 150 человек задержали в Берлине на акции протеста
  • Reuters

«На 15:50 (16:50 мск. — RT) в общей сумме 152 человека были задержаны», — сообщается в Twitter полиции Берлина.

Среди причин задержаний, в частности, нарушения мер инфекционной безопасности, нападения на правоохранителей, сопротивление полиции и попытки освободить ранее задержанных лиц.

Ранее сообщалось, что полиция в Берлине применила перцовый газ против группы участников акции, направленной против карантинных мер правительства Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить