Полиция применила перцовый газ против демонстрантов в Берлине

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Полиция в Берлине применила перцовый газ против группы участников акции, направленной против карантинных мер правительства Германии.

«Во время демонстрации на площади 18 Марта большая группа демонстрантов попыталась перелезть через ограждения. Наши коллеги не допустили этого», — приводит ТАСС сообщение полиции.

Отмечается, что «в стражей правопорядка полетели бутылки, им пришлось в отдельных случаях использовать перцовый газ».

Сообщается, что в акциях протеста против коронавирусных ограничений участвуют около 8 тыс. человек.

В начале апреля сообщалось, что в ряде европейских стран прошли акции протеста против ограничений, введённых властями в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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