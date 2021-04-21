Полиция применила перцовый газ против демонстрантов в Берлине
«Во время демонстрации на площади 18 Марта большая группа демонстрантов попыталась перелезть через ограждения. Наши коллеги не допустили этого», — приводит ТАСС сообщение полиции.
Отмечается, что «в стражей правопорядка полетели бутылки, им пришлось в отдельных случаях использовать перцовый газ».
Сообщается, что в акциях протеста против коронавирусных ограничений участвуют около 8 тыс. человек.
В начале апреля сообщалось, что в ряде европейских стран прошли акции протеста против ограничений, введённых властями в связи с пандемией коронавирусной инфекции.