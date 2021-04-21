В МИД Польши назвали ситуацию на востоке Украины напряжённой

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач назвал ситуацию на востоке Украины напряжённой.

«Ситуация на востоке Украины, на границе страны, очень напряжённая, но не угрожает Польше», — приводит его слова «Польское радио».

Он отметил, что Польша является «членом могущественного альянса», имея в виду НАТО.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох по итогам встречи с секретарём украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым заявил, что Варшава будет стараться, чтобы ситуация на Украине оставалась ведущей темой для обсуждения в НАТО.