В МИД Польши назвали ситуацию на востоке Украины напряжённой

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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач назвал ситуацию на востоке Украины напряжённой.
В МИД Польши назвали ситуацию на востоке Украины напряжённой
  • © Sojka Libor/CTK
  • globallookpress.com

«Ситуация на востоке Украины, на границе страны, очень напряжённая, но не угрожает Польше», — приводит его слова «Польское радио».

Он отметил, что Польша является «членом могущественного альянса», имея в виду НАТО.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох по итогам встречи с секретарём украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым заявил, что Варшава будет стараться, чтобы ситуация на Украине оставалась ведущей темой для обсуждения в НАТО.

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