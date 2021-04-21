В МИД Польши назвали ситуацию на востоке Украины напряжённой
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«Ситуация на востоке Украины, на границе страны, очень напряжённая, но не угрожает Польше», — приводит его слова «Польское радио».
Он отметил, что Польша является «членом могущественного альянса», имея в виду НАТО.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох по итогам встречи с секретарём украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым заявил, что Варшава будет стараться, чтобы ситуация на Украине оставалась ведущей темой для обсуждения в НАТО.