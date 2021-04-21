Польша с 22 апреля начинает снятие ограничений в ряде регионов

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Польша начинает постепенную отмену коронавирусных ограничений по региональному принципу, сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.
Польша с 22 апреля начинает снятие ограничений в ряде регионов
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Так, в Силезском и Нижнесилезском, Великопольском, Лодском, Опольском воеводствах уровень заболеваемости по-прежнему высок, там власти оставляют введённые ранее ограничения.

В остальных воеводствах с 22 апреля вводится гибридный принцип обучения в 1—3-х классах школ.

Кроме того, возвращаются к работе салоны красоты, косметические салоны, парикмахерские, пишет РИА Новости.

19 апреля на стадионе в городе Легница открыли первый в Польше пункт для массовой вакцинации от коронавируса.

Власти планируют до 10 мая начать запись на прививки для всех желающих от 18 лет.

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