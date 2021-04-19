В Польше открыли первый пункт для массовой вакцинации от коронавируса

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На стадионе в городе Легница открыли первый в Польше пункт для массовой вакцинации от коронавируса. Власти планируют до 10 мая начать запись на прививки для всех желающих от 18 лет.
В Польше открыли первый пункт для массовой вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«Настал момент, когда мы можем сказать, что хотим перейти к контратаке (в борьбе с пандемией. — RT). К 10 мая мы хотим, чтобы каждый гражданин старше 18 лет мог получить электронное направление на прививку», — цитирует премьер-министра республики Матеуша Моравецкого издание Interia.

Всего на территории Польши планируется открыть до 600 пунктов массовой вакцинации.

20 апреля будут представлены даты регистрации на прививки от коронавируса для граждан отдельных возрастных групп.

Ранее в Польше заявили, что рассчитывают привить от COVID-19 всех желающих до конца августа.

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