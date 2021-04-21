Глава МИД Чехии оценил отношения с Россией
- Reuters
По его словам, «чешско-российские отношения вступили в крайне сложный этап, но не по вине Чехии».
«В ближайшие дни мы должны предпринять (шаги в отношении России) вместе с нашими союзниками. Но и в этих условиях нам нужно действовать взвешенно», — цитирует ТАСС министра.
17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.
Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.