Глава МИД Чехии оценил отношения с Россией

Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек оценил отношения с Россией.

По его словам, «чешско-российские отношения вступили в крайне сложный этап, но не по вине Чехии».

«В ближайшие дни мы должны предпринять (шаги в отношении России) вместе с нашими союзниками. Но и в этих условиях нам нужно действовать взвешенно», — цитирует ТАСС министра.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.