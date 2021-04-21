Президент Польши созвал совещание с силовиками для обсуждения Украины

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Президент Польши Анджей Дуда созвал совещание с участием представителей силовых структур республики, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

«Президент Анджей Дуда созвал сегодня совещание с участием министерства национальной обороны, военного командования и руководителей служб для обсуждения деятельности России на границе с Украиной», — написал в Twitter глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох. 

Он отметил, что «вооружённые силы вместе со своими союзниками постоянно отслеживают угрозы за восточной границей» республики.

Ранее Солох по итогам встречи с секретарём украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексеем Даниловым заявил, что Польша будет стараться, чтобы ситуация на Украине оставалась ведущей темой для обсуждения в НАТО.

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