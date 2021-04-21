Против TikTok возбуждено уголовное дело по сбору личных данных детей

Бывший уполномоченный по правам детей Великобритании Энн Лонгфилд подала иск на компанию TikTok, обвинив электронную платформу в незаконном сборе личных данных несовершеннолетних пользователей.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Бывший детский омбудсмен утверждает, что приложение нарушает законы Соединённого Королевства и стран Содружества о защите личных данных несовершеннолетних.

В иске говорится, что TikTok использует личную информацию детей, не предупреждая об этом надлежащим образом и не ставя в известность родителей несовершеннолетних пользователей.

По правилам площадки, регистрироваться на платформе могут подростки старше 13 лет.

Однако в прошлом году Ofcom (регулятор в области вещания) обнаружила, что 42% британских детей в возрасте от 8 до 12 лет используют TikTok.

По мнению Лонгфилд, только в Великобритании от незаконного сбора данных могли пострадать более 3,5 млн подростков.

Лонгфилд намерена остановить процесс сбора личной информации и добиться ликвидации полученных данных. Кроме того, она претендует на значительную материальную компенсацию.

В администрации социальной сети обвинения сочли безосновательными.

«Конфиденциальность и безопасность являются главными приоритетами для TikTok, и у нас есть надёжные политики, процессы и технологии, которые помогают защитить всех пользователей, в частности подростков», — отреагировали в компании.

В TikTok подчеркнули своё намерение решительно защищаться в суде.

Ранее стало известно, что личные данные 1,3 млн пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете.