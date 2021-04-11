Данные более миллиона пользователей Clubhouse попали в сеть

Личные данные 1,3 млн пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете.

Об этом пишет портал Cybernews.

Отмечается, что данные пользователей Clubhouse опубликовали на хакерском форуме в бесплатном доступе.

Данные содержат такую информацию, как имя учетной записи, имя пользователя, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, количество подписчиков и подписок, дата создания аккаунта, приглашения в комнаты по имени пользователя.

Уточняется, что выложенные в свободный доступ сведения не несут никакой конфиденциальной информации.

Ранее стало известно, что личные данные и телефоны 533 млн пользователей Facebook были выложены в сеть, а данные 500 млн пользователей соцсети LinkedIn были выставлены на продажу хакерами.

Ранее Bloomberg сообщал, что компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse за приблизительно $4 млрд.