Данные более миллиона пользователей Clubhouse попали в сеть

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Личные данные 1,3 млн пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете.

Об этом пишет портал Cybernews.

Отмечается, что данные пользователей Clubhouse опубликовали на хакерском форуме в бесплатном доступе. 

Данные содержат такую информацию, как имя учетной записи, имя пользователя, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, количество подписчиков и подписок, дата создания аккаунта, приглашения в комнаты по имени пользователя.

Уточняется, что выложенные в свободный доступ сведения не несут никакой конфиденциальной информации.

Ранее стало известно, что личные данные и телефоны 533 млн пользователей Facebook были выложены в сеть, а данные 500 млн пользователей соцсети LinkedIn были выставлены на продажу хакерами.

Ранее Bloomberg сообщал, что компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse за приблизительно $4 млрд.

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