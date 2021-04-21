Байден выступит с обращением в связи с делом об убийстве Флойда

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис выступят с публичным обращением в связи с делом об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства США.

Суд присяжных признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.