В секторе Газа вводят полный комендантский час в ночное время

В МВД сектора Газа сообщили о введении в регионе полного комендантского часа в ночное время из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщил представитель ведомства Ияд аль-Бозом.

«Было решено ввести полный комендантский час в ночное время на ежедневной основе... Решение вступает в силу в четверг, 22 апреля, и будет действовать в течение недели», — указал он.

По его словам, комендантский час будет действовать с 20:00 по местному времени и до 05:00.

Отмечается, что вводится запрет на передвижение пешком и на транспорте в ночное время, закрываются магазины и все учреждения, в том числе и мечети.

В конце марта сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас привился от коронавируса.