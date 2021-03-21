Президент Палестины привился от коронавируса

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Президент Палестины Махмуд Аббас привился от коронавируса, сообщает агентство WAFA.

«Президент Махмуд Аббас получил сегодня первую дозу вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении агентства.

Аббас призвал палестинцев к соблюдению рекомендаций министерства здравоохранения и блюсти меры безопасности.

Сегодня Минздрав объявил о начале кампании по вакцинации населения.

14 января министр здравоохранения Палестины Май аль-Кила рассказала в беседе с RT, как шли переговоры между палестинской и российской сторонами по поставкам вакцины от коронавируса «Спутник V».

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