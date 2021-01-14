В Палестине рассказали о переговорах с Россией по поставкам вакцины

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Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кила рассказала в беседе с RT, как шли переговоры между палестинской и российской сторонами по поставкам вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Палестине рассказали о переговорах с Россией по поставкам вакцины
  • Reuters

По её словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать «Спутник V» наряду с другими вакцинами для борьбы с коронавирусом во время совещания в региональном отделении ВОЗ в Каире.

«В Каире состоялось совещание министров здравоохранения в региональном отделении ВОЗ. Я участвовала в нём в качестве министра здравоохранения Палестины. Наряду с другими вакцинами ВОЗ рекомендовала «Спутник V». Мы с самого начала считали, что «Спутник V» — хорошая вакцина», — отметила она.

Министр рассказала, что после переговоров президента Палестины Махмуда Аббаса и российского лидера Владимира Путина глава России указал, что «для Палестины выделена квота на получение этой вакцины».

«Мы дважды контактировали… с представителями Министерства здравоохранения России и Российского фонда прямых инвестиций. В ходе этих контактов была достигнута договорённость о регистрации «Спутника V». Мы выполнили все необходимые формальности в течение десяти дней. Вакцина была зарегистрирована», — заключила она.

Ранее глава Минздрава Палестины заявила, что Россия осуществит срочную поставку 100 тыс. доз вакцины от коронавируса, которые будут использованы для защиты медработников и пожилых людей.

11 января Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Палестина стала первой на Ближнем Востоке страной, которая зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

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