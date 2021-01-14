В Палестине первыми вакциной «Спутник V» привьют медработников
- Reuters
«Была достигнута договорённость о том, что российская сторона осуществит срочную поставку 100 тыс. доз вакцины для защиты в первую очередь медицинских работников и пожилых людей», — рассказала она.
Министр уточнила, что первые дозы препарата получат те медработники, которые находятся «на переднем крае обороны».
«То есть врачи, а также медсёстры, уборщицы, вахтёры, работающие в отделениях интенсивной терапии, центрах лечения от коронавируса, лабораториях», — добавила она.
11 января Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Палестина стала первой на Ближнем Востоке страной, которая зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».