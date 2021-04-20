Политолог прокомментировал ситуацию на Кубе

Доктор политических наук, руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский прокомментировал ситуацию на Кубе.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что уход Рауля Кастро был ожидаем, так как о нём было объявлено давно.

«То есть он формально не будет занимать никаких должностей в силу своего преклонного возраста, однако, учитывая его авторитет как одного из лидеров революции и так далее, думаю, он будет продолжать влиять на кубинскую внутреннюю и внешнюю политику», — сказал политолог.

По его словам, президент Кубы Мигель Диас-Канель — политическая фигура, выбранная самим Раулем Кастро.

16 апреля первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро сообщил, что покидает пост руководителя партии.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель избран первым секретарём ЦК Коммунистической партии.