Политолог прокомментировал ситуацию на Кубе

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Доктор политических наук, руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский прокомментировал ситуацию на Кубе.
Политолог прокомментировал ситуацию на Кубе
  • © Roberto Machado Noa / LightRocket
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В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что уход Рауля Кастро был ожидаем, так как о нём было объявлено давно.

«То есть он формально не будет занимать никаких должностей в силу своего преклонного возраста, однако, учитывая его авторитет как одного из лидеров революции и так далее, думаю, он будет продолжать влиять на кубинскую внутреннюю и внешнюю политику», — сказал политолог.

По его словам, президент Кубы Мигель Диас-Канель — политическая фигура, выбранная самим Раулем Кастро.

16 апреля первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро сообщил, что покидает пост руководителя партии.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель избран первым секретарём ЦК Коммунистической партии.

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