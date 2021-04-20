Политолог прокомментировал ситуацию на Кубе
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В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что уход Рауля Кастро был ожидаем, так как о нём было объявлено давно.
«То есть он формально не будет занимать никаких должностей в силу своего преклонного возраста, однако, учитывая его авторитет как одного из лидеров революции и так далее, думаю, он будет продолжать влиять на кубинскую внутреннюю и внешнюю политику», — сказал политолог.
По его словам, президент Кубы Мигель Диас-Канель — политическая фигура, выбранная самим Раулем Кастро.
16 апреля первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро сообщил, что покидает пост руководителя партии.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель избран первым секретарём ЦК Коммунистической партии.