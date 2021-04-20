В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в Европе

В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Европе.

«Европейское региональное бюро ВОЗ посредством получения эпидемиологических отчётов через механизм Международных медико-санитарных правил отметило, что на большей части Европейского региона ВОЗ, в состав которого входят 53 страны, включая Россию, наблюдаются тревожные признаки роста новых случаев COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение офиса ВОЗ в России.

Отмечается, что «за последние две недели общее число случаев в регионе выросло на 6%, а число смертей — на 5%».

«Некоторые страны столкнулись с серьёзными проблемами в деле сокращения числа случаев по сравнению с последним пиком 2020 года», — рассказали в организации.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что Италия нынешним летом планирует восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса приём туристов из-за рубежа, в том числе из России.