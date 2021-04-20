При столкновении двух автомобилей в Пермском крае погибли пять человек

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В результате столкновения двух автомобилей в Красновишерском городском округе Пермского края погибли пять человек.
При столкновении двух автомобилей в Пермском крае погибли пять человек
  • РИА Новости

«На 82-м км дороги Красновишерск — Соликамск столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Yaris. В результате автоаварии погибли пять человек — четыре мужчины и одна женщина. Информация предварительная, на месте работают техники», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД по региону.

В ликвидации ДТП принимали участие 16 человек и шесть единиц техники. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в ДТП в Ростовской области погибли пятеро подростков.

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