При столкновении двух автомобилей в Пермском крае погибли пять человек
- РИА Новости
«На 82-м км дороги Красновишерск — Соликамск столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Yaris. В результате автоаварии погибли пять человек — четыре мужчины и одна женщина. Информация предварительная, на месте работают техники», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД по региону.
В ликвидации ДТП принимали участие 16 человек и шесть единиц техники. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее в ДТП в Ростовской области погибли пятеро подростков.