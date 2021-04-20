Путин поздравил Диаса-Канеля Бермудеса с избранием первым секретарём Компартии Кубы

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Российский лидер Владимир Путин направил поздравление Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу с избранием на пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин поздравил Диаса-Канеля Бермудеса с избранием первым секретарём Компартии Кубы
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Примите искренние поздравления по случаю избрания на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы... Высоко ценим отношения стратегического партнёрства с Кубой. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов», — говорится в сообщении.

16 апреля первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро сообщил, что покидает пост руководителя партии.

Позднее сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель избран первым секретарём ЦК Коммунистической партии. Такое решение приняли участники VIII съезда правящей партии.

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