Путин поздравил Диаса-Канеля Бермудеса с избранием первым секретарём Компартии Кубы

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу с избранием на пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю избрания на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы... Высоко ценим отношения стратегического партнёрства с Кубой. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов», — говорится в сообщении.

16 апреля первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро сообщил, что покидает пост руководителя партии.

Позднее сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель избран первым секретарём ЦК Коммунистической партии. Такое решение приняли участники VIII съезда правящей партии.