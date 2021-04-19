ВКС России уничтожили базу подготовки террористов под Пальмирой

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Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли авиаудар по базе подготовки террористов под Пальмирой, уничтожены два укрытия, до 200 боевиков и около 500 кг боеприпасов.
ВКС России уничтожили базу подготовки террористов под Пальмирой
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По словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Карпова, «северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств».

Он отметил, что «самолётами ВКС России были нанесены авиационные удары, в результате которых уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулемётами, а также около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств».

Карпов также добавил, что незаконные вооружённые формирования планируют теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах для дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов президента Сирии.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжает активно содействовать сирийской стороне в очистке районов, освобождённых от боевиков, от мин и взрывоопасных предметов.

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