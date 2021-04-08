Небензя рассказал о ситуации с разминированием в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжает активно содействовать сирийской стороне в очистке районов, освобождённых от боевиков, от мин и взрывоопасных предметов.

Он напомнил, что в 2016—2017 годах российские инженерные войска провели операции по разминированию городов Алеппо, Дейр-эз-Зор и Пальмира.

«Продолжаем активно содействовать сирийцам в очистке от мин и взрывоопасных предметов освобождённых от террористов и экстремистов районов», — цитирует его ТАСС.

Также дипломат рассказал, что в целом российские военные специалисты разминировали более 6,5 тыс. га сирийской территории и более 17 тыс. объектов. В том числе было обезврежено более 105 тыс. взрывоопасных предметов.

По его словам, российская сторона ведёт деятельность по мобилизации международных усилий касательно устранения минной угрозы в Сирийской Арабской Республике.

Ранее сообщалось, что террористы совершили 39 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.