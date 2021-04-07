Террористы совершили 39 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
- AFP
«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 39 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 39 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 21 обстрел, в провинции Латакия — девять обстрелов, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Хама — шесть обстрелов», — приводит РИА Новости его слова.
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* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.