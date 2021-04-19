Главы МИД России и Кувейта провели переговоры

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель совета министров Кувейта Сабах Халед Ас-Сабах провели телефонный разговор.
Главы МИД России и Кувейта провели переговоры
  • © РИА Новости / POOL

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе обстоятельной беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, включая укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами».

«Отмечена важность сохранения нынешней положительной динамики взаимной торговли, а также возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации делегационного обмена и культурно-гуманитарных контактов. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия между Россией и Советом сотрудничества арабских стран Залива по продвижению совместных взаимовыгодных проектов и содействию в урегулировании различных региональных конфликтов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить