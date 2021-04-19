Главы МИД России и Кувейта провели переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель совета министров Кувейта Сабах Халед Ас-Сабах провели телефонный разговор.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе обстоятельной беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, включая укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами».

«Отмечена важность сохранения нынешней положительной динамики взаимной торговли, а также возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации делегационного обмена и культурно-гуманитарных контактов. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия между Россией и Советом сотрудничества арабских стран Залива по продвижению совместных взаимовыгодных проектов и содействию в урегулировании различных региональных конфликтов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс.