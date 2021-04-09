Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс.

Об этом говорится на сайте МИД России.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние российско-эстонских отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе с учётом статуса Эстонии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2020—2021 годах», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в ходе беседы по вопросу договоров о границе между Россией и Эстонией была подтверждена российская позиция, согласно которой обязательным условием их ратификации в нашей стране является выполнение Таллином договорённостей, достигнутых при подписании пограндоговоров в 2014 году. Речь идёт о недвусмысленном отказе официального Таллина от территориальных претензий к России и каких-либо политических «довесков».

«Внимание Лийметс было привлечено к необходимости предпринять конкретные шаги по решению проблемных вопросов в Эстонии, связанных с консервацией массового безгражданства, дискриминационным положением русскоязычного населения, планами выдавливания из информационного и образовательного пространства русского языка, политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ и активистов движения соотечественников, а также неприемлемыми попытками фальсификации истории», — добавляется в сообщении.

Ранее Лавров и глава МИД Филиппин Теодоро Локсин провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили борьбу с пандемией.