Главы МИД России и Филиппин провели телефонные переговоры
- РИА Новости
Об этом сообщает МИД России.
«Обсуждены актуальные вопросы российско-филиппинского взаимодействия. Особое внимание было уделено объединению усилий в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.
Отмечается, что министры также обменялись мнениями о необходимости укрепления роли АСЕАН и асеаноцентричных объединений для продвижения неблоковых форматов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием всех основных партнёров ассоциации.
Ранее Лавров провёл телефонный разговор с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадера.