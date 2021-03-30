Главы МИД России и Филиппин провели телефонные переговоры

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Филиппин Теодоро Локсин провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили борьбу с пандемией.
Главы МИД России и Филиппин провели телефонные переговоры
  • РИА Новости

Об этом сообщает МИД России.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-филиппинского взаимодействия. Особое внимание было уделено объединению усилий в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что министры также обменялись мнениями о необходимости укрепления роли АСЕАН и асеаноцентричных объединений для продвижения неблоковых форматов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием всех основных партнёров ассоциации.

Ранее Лавров провёл телефонный разговор с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадера.

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