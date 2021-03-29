Лавров провёл телефонный разговор с президентом ЦАР

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадера.
Лавров провёл телефонный разговор с президентом ЦАР
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Сообщается, что Лавров «поздравил центральноафриканского лидера с переизбранием и предстоящим вступлением в должность, пожелав дальнейших успехов в выполнении возложенных на него ответственных задач в деле национального развития и укрепления безопасности».

Стороны обменялись мнениями «по всему комплексу вопросов поступательного развития двусторонних связей».

«Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, эффективного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. Отмечен потенциал для активизации взаимовыгодного партнёрства путём реализации перспективных совместных проектов в сфере освоения запасов минерального сырья, энергетики, агропроизводства, а также через поощрение прямых контактов деловых кругов, в том числе по линии объединений предпринимателей и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки. С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, развивать военно-техническое сотрудничество, продолжать укреплять внешнеполитическую координацию по актуальным международным и африканским проблемам», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции» рассказал о переговорах по регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в странах Африки.

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