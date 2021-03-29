Лавров провёл телефонный разговор с президентом ЦАР
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Сообщается, что Лавров «поздравил центральноафриканского лидера с переизбранием и предстоящим вступлением в должность, пожелав дальнейших успехов в выполнении возложенных на него ответственных задач в деле национального развития и укрепления безопасности».
Стороны обменялись мнениями «по всему комплексу вопросов поступательного развития двусторонних связей».
«Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, эффективного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. Отмечен потенциал для активизации взаимовыгодного партнёрства путём реализации перспективных совместных проектов в сфере освоения запасов минерального сырья, энергетики, агропроизводства, а также через поощрение прямых контактов деловых кругов, в том числе по линии объединений предпринимателей и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки. С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, развивать военно-техническое сотрудничество, продолжать укреплять внешнеполитическую координацию по актуальным международным и африканским проблемам», — говорится в сообщении.
Ранее Лавров в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции» рассказал о переговорах по регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в странах Африки.