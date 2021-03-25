Лавров рассказал о переговорах по регистрации «Спутника V» в странах Африки
- РИА Новости
Текст обращения опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Ведутся активные переговоры о регистрации в странах Африки российской вакцины «Спутник V», её поставках как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества с Африканским союзом», — заявил Лавров.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Вьетнама зарегистрировало «Спутник V».
Вьетнам стал 56-й страной, в которой одобрено применение российской вакцины.