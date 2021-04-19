Постпред России сообщил о консультациях с США по антииранским санкциям

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о консультациях с США по антииранским санкциям.

«Делегации России и США на венских переговорах провели полезные двусторонние консультации по вопросам, относящимся к отмене антииранских санкций США и возвращению Ирана к полному выполнению его ядерных обязательств по СВПД», — написал Ульянов в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что решение Ирана об обогащении урана до 60% не способствует проведению нынешних переговоров по СВПД.

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отмечал, что сторона прекратит переговоры по ядерной сделке, если увидит, что противоположная сторона тянет время.