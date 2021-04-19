В МИД России назвали подлостью высылку Чехией российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с высылкой из Чехии российских дипломатов.

«Речь идёт о том, что Чехию должны покинуть не 18 россиян, а 62, потому что это члены семьи. Из 62 28 — это дети», — сказала она в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Захарова напомнила, что «заканчивается учебный год», остался месяц-полтора.

«Здесь, оказывается, можно вот так, за сутки-двое выслать более 60 человек, представляете, какую работу надо организовать… В том числе эту работу нужно организовать на территории Праги, никому до этого дела нет. Это и лицемерие, и такая подлость», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД России.

18 апреля посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД России после того, как Прага объявила о выдворении из республики 18 российских дипломатов.