В Чехии отказались раскрывать данные о расследовании взрыва во Врбетице
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«Российская сторона не должна знать всего, что мы знаем о той операции», — цитирует его Novinky.cz.
Гамачек добавил, что «следует ожидать, что Россия будет защищаться». По его словам, он не может исключить «появления документов, которые попытаются опровергнуть чешскую версию».
«Идёт полицейское расследование», — добавил Гамачек.
17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов.
Как сообщал телеканал Nova со ссылкой на чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
В МИД России отметили, что заявлениями из Чехии о взрывах во Врбетице и якобы связи с этим российских спецслужб планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.