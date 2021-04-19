В Чехии отказались раскрывать данные о расследовании взрыва во Врбетице

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Первый вице-премьер — глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что Прага не намерена раскрывать России все подробности расследования взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
В Чехии отказались раскрывать данные о расследовании взрыва во Врбетице
  • © Dalibor Gluck/CTK
  • globallookpress.com

«Российская сторона не должна знать всего, что мы знаем о той операции», — цитирует его Novinky.cz.

Гамачек добавил, что «следует ожидать, что Россия будет защищаться». По его словам, он не может исключить «появления документов, которые попытаются опровергнуть чешскую версию».

«Идёт полицейское расследование», — добавил Гамачек.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов.

Как сообщал телеканал Nova со ссылкой на чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В МИД России отметили, что заявлениями из Чехии о взрывах во Врбетице и якобы связи с этим российских спецслужб планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.

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