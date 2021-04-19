В посольстве России в Непале рассказали о состоянии найденных альпинистов

В посольстве России в Непале прокомментировали ситуацию с найденными на склоне горы Аннапурна российскими альпинистами.

«Посольство России в Непале оперативно приняло ряд мер для организации поиска пропавших российских альпинистов Сергея Кондрашкина, Александра Лутохина и Дмитрия Синева», — рассказал ТАСС посол России в Непале Алексей Новиков.

Он напомнил, что с вечера 18 апреля альпинисты не выходили на связь, находясь на горе Аннапурна.

«Сразу после того, как наши сограждане прибудут в больницу в Катманду, их посетят сотрудники посольства», — добавил Новиков.

Дипломат отметил, что состояние россиян стабильное.

«Врачи отмечают у них горную болезнь, а также обморожение. Их жизни, по данным посольства, ничто не угрожает», — подчеркнул Новиков.

Утром 19 апреля стало известно, что в Гималаях обнаружили трёх российских альпинистов, пропавших при восхождении на Аннапурну. Их доставят в больницу в Катманду.