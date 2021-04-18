Число случаев коронавируса в мире превысило 140 млн

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 140 млн, за сутки выявлено более 809 тыс. новых заболевших. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

К настоящему времени, согласно статистике ВОЗ, в мире выявлено 140 322 903 случаев COVID-19.

Число скончавшихся с коронавирусом достигло 3 003 794.

Всего сделано 751 452 536 прививок от инфекции.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что по всему миру число заболеваний и смертей от COVID-19 «продолжает расти со скоростью, которая вызывает озабоченность».

По его словам, «в ряде стран, которые ранее избежали быстрого распространения, сейчас столкнулись с ростом числа заболеваний».