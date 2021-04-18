Число случаев коронавируса в мире превысило 140 млн
- Reuters
К настоящему времени, согласно статистике ВОЗ, в мире выявлено 140 322 903 случаев COVID-19.
Число скончавшихся с коронавирусом достигло 3 003 794.
Всего сделано 751 452 536 прививок от инфекции.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что по всему миру число заболеваний и смертей от COVID-19 «продолжает расти со скоростью, которая вызывает озабоченность».
По его словам, «в ряде стран, которые ранее избежали быстрого распространения, сейчас столкнулись с ростом числа заболеваний».