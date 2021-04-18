За сутки в Греции зафиксировали более 1800 случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 1829 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
- Reuters
Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 315 273.
Всего в стране скончались 9462 человека с коронавирусной инфекцией.
Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис прокомментировал ситуацию с открытием туристического сезона.
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